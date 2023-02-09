Peutm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peutm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peutm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peutm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peutm 22 Mart 2003 tarihinde Januária şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Danilo de Souza Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peutm Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peutm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına - tarihinde katılmıştır. Peutm'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Peutm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peutm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Peutm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peutm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peutm şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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