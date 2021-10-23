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Peyapey ne demek, TDK'ya göre Peyapey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peyapey kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peyapey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peyapey nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peyapey kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peyapey ne demek, TDK'ya göre Peyapey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peyapey ne demek? Peyapey TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peyapey kelimesi. Peki peyapey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peyapey nedir, peyapey kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PEYAPEY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peyapey kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Peyapey kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre peyapey kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Art arda, peş peşe

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