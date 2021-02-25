Peyderpey ne demek? Peyderpey TDK sözlük anlamı

Peyderpey ne demek? Peyderpey TDK nedir? soruları gündemde. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bahar döneminde okulların açılacağının bir kez daha altını çizdi. Selçuk son açıklamasında, ''Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor. '' dedi.

PEYDERPEY NE DEMEK?

Peyderpey bölüm bölüm olarak, azar azar, yavaş yavaş, parça parça anlamlarına gelmektedir.

PEYDERPEY TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre peyderpey kelimesinin dilimizdeki karşılığı 'azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş' anlamlarına gelmektedir. Peyderpey, Türkçeye Farsçadan geçmiştir.