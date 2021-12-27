Peyderpey ne demek, TDK'ya göre Peyderpey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peyderpey ne demek? Peyderpey TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peyderpey kelimesi. Peki peyderpey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peyderpey nedir, peyderpey kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEYDERPEY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peyderpey kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Peyderpey kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre peyderpey kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş



PEYDERPEY CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Borcunu peyderpey ödedi.

