Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Berat Kandilinde ne yapardı?

İslam aleminin kutsal gecelerinden olan Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilmektedir. İslam dünyasında dualar ve ibadetlerle anılan bu kutlu gece ile ilgili Peygamber efendimizin çeşitli ayetleri bulunmaktadır. Rivayetlere göre Hz. Muhammet (S.A.V.), bu mübarek gece de çokça ibadet ve dua ederdi. Peygamber efendimiz berat kandilinde ne yapardı? İşte detaylar...

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED BERAT KANDİLİ'NDE NE YAPARDI?

Dinimizde mübarek günler arasında olan Berat Kandili'nin ibadetlerle geçirilmesi tavsiye ediliyor. Peygamber efendimiz berat kandilinde ne yapardı? Peygamberimizin bu gecenin önemini anlatan hadisleri vardır. Bu geceye çok önem veren Peygamberimiz, Berat Kandili'nin ibadet ederek geçirilmesi gerektiğini gerektiğini öğütlemiştir.

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber efendimiz berat kandilinde ne yapardı? Berat Kandili'ni ibadet ederek geçiren Peygamber efendimiz, bu mübarek geceyle ilgili hadislerde bulunmuştur. Bu gecenin bereket ve faziletleri hadislerde apaçık gözler önüne serilmektedir. Hadisi şeriflerde şöyle buyrulmuştur: