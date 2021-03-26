Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Berat Kandilinde ne yapardı?
Müslümanların kutsal gecelerinden olan Berat Kandili, dualarla anılmaktadır. İslam aleminde merak edilen konulardan biri de bu mübarek gece yapılması gereken ibadetler. Müslümanlar Peygamberimizin bu kutlu geceyi nasıl geçirdiğini merak ediyor. Bu kapsamda internette sıkça "Peygamber efendimiz berat kandilinde ne yapardı?" şeklinde aramalar yapılmaktadır. Peki Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Berat Kandilinde ne yapardı? Bu sorunun yanıtı haberimizde...
İslam aleminin kutsal gecelerinden olan Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilmektedir. İslam dünyasında dualar ve ibadetlerle anılan bu kutlu gece ile ilgili Peygamber efendimizin çeşitli ayetleri bulunmaktadır. Rivayetlere göre Hz. Muhammet (S.A.V.), bu mübarek gece de çokça ibadet ve dua ederdi. Peygamber efendimiz berat kandilinde ne yapardı? İşte detaylar...
PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED BERAT KANDİLİ'NDE NE YAPARDI?
Dinimizde mübarek günler arasında olan Berat Kandili'nin ibadetlerle geçirilmesi tavsiye ediliyor. Peygamber efendimiz berat kandilinde ne yapardı? Peygamberimizin bu gecenin önemini anlatan hadisleri vardır. Bu geceye çok önem veren Peygamberimiz, Berat Kandili'nin ibadet ederek geçirilmesi gerektiğini gerektiğini öğütlemiştir.
BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER
Peygamber efendimiz berat kandilinde ne yapardı? Berat Kandili'ni ibadet ederek geçiren Peygamber efendimiz, bu mübarek geceyle ilgili hadislerde bulunmuştur. Bu gecenin bereket ve faziletleri hadislerde apaçık gözler önüne serilmektedir. Hadisi şeriflerde şöyle buyrulmuştur:
- Şaban'ı şerifin 15. gecesi olunca, o geceyi ihyâ ediniz ve gününde oruç tutunuz!
- Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.
- Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe, red olunmaz. Fıtr Bayramının ve Kurban Bayramının birinci geceleri, Şaban'ın 15. (Berât) gecesi ve arefe gecesi.)
- Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz. Şaban'ın 15. gecesidir.
- Bu gece çok ibadet ediniz. Yoksa kıyamet gününde pişman olursunuz.
- Bu gece Allahü teâlânın kulları üzerine rahmeti zuhûr edip, müminleri mağfiret eder, bağışlar. Kâfirlere ise mühlet verir. Kin ve hased sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hâllerinde bırakır.
- Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.