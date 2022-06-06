Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Pakistan’da Hintli siyasiye protesto!

Hintli siyasinin dün İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'ın Karaçi kentinde Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan’ı protesto etti. Göstericiler, ellerinde pankartlarla ve Hindistan karşıtı sloganlar attı.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Maslahatgüzarı’nın Bakanlığa çağırıldığı ve söz konusu hareketin kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Kendisine bu sözlerin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve sadece Pakistan halkının değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını derinden incittiği söylendi" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, Hindistan Maslahatgüzarı’na Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi’nin (BJP) söz konusu siyasilere karşı aldığı gecikmiş ve yersiz disiplin cezalarını esefle karşıladığını ve bu eylemlerin Müslümanların çektiği acıyı dindiremeyeceğinin iletildiği belirtildi.

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