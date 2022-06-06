Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Pakistan’da Hintli siyasiye protesto!Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı!6 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 6 Haziran 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıPandemi sonrası bir ilk! Hacı adayları törenle uğurlandı!Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara büyük kampanya! O muayeneler yarı yarıya indirimli olacak!On Numara sonuçları 6 Haziran 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 6 Haziran 2022Korkulan oldu! Maymun çiçeği vakası tüm Avrupa'yı sardı! Sıra Türkiye'de mi?FOX TV canlı yayın Yasak Elma 145. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 126. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeÜnlü psikolog Esra Ezmeci'ye itiraf gibi itiraf! Çok eşli dedikleri bu olsa gerek! "Benim 5 tane evli, 1 tane dul sevgilim var, ikisi hariç dördüyle birlikte oldum, sırada..."
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Pakistan’da Hintli siyasiye protesto!

Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Pakistan’da Hintli siyasiye protesto!

Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma’nın dün İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'da Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan’ı protesto etti.

Hintli siyasinin dün İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'ın Karaçi kentinde Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan’ı protesto etti. Göstericiler, ellerinde pankartlarla ve Hindistan karşıtı sloganlar attı.

Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Pakistan’da Hintli siyasiye protesto!

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Maslahatgüzarı’nın Bakanlığa çağırıldığı ve söz konusu hareketin kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Kendisine bu sözlerin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve sadece Pakistan halkının değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını derinden incittiği söylendi" ifadeleri yer aldı.

Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Pakistan’da Hintli siyasiye protesto!

Yapılan açıklamada ayrıca, Hindistan Maslahatgüzarı’na Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi’nin (BJP) söz konusu siyasilere karşı aldığı gecikmiş ve yersiz disiplin cezalarını esefle karşıladığını ve bu eylemlerin Müslümanların çektiği acıyı dindiremeyeceğinin iletildiği belirtildi.

Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Pakistan’da Hintli siyasiye protesto!

Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti! Pakistan’da Hintli siyasiye protesto!

{TITLE_STRIP}Dünyada bir ilk! Bu kadarı da pes dedirtti! Hintli kadın kendisiyle evleniyor!

{TITLE_STRIP}Hindistan'da dehşet veren kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

{TITLE_STRIP}Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! O siyasetçi ihraç edildi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT