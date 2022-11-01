Peygambere söylediği sözlerden hakkında soruşturma açılmıştı! Prof. Dr. Celal Şengör hakkında mahkeme kararı verildi!

Katıldığı bir televizyon programında peygambere karşı söylediği sözler dolayısıyla hakkında soruşturma açılan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında mahkeme kararını verdi.

YAYINLAMA
Google News
Peygambere söylediği sözlerden hakkında soruşturma açılmıştı! Prof. Dr. Celal Şengör hakkında mahkeme kararı verildi!

Bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Celal Şengör'ün dosyası takipsizlikle sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine Şengör hakkında başlattığı soruşturmada, "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi.

Peygambere söylediği sözlerden hakkında soruşturma açılmıştı! Prof. Dr. Celal Şengör hakkında mahkeme kararı verildi!

MAHKEME TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Somut olayda Şengör'ün mesleği de göz önüne alınarak program sırasında sarf edilen sözlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilen kararda, şüphelinin bir tarih bilimcisi olarak kişisel görüşlerini açıkladığı belirtildi.

Kararda, her ne kadar şüpheli hakkındaki şikayet dilekçelerinde "masal" kelimesinin aşağılayıcı bir söylem olduğu iddia edilmişse de şüphelinin soruşturmaya konu Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın yaşadığına dair bilimsel kanıt bulunmadığından mitolojik karakterler olduğunu vurgulamak adına "masal" ibaresini kullandığını ifadesinde açıkça belirttiği aktarıldı.

Mitolojinin, Türk Dil Kurumundaki tanımının da "Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütünü" olduğuna değinilen kararda şüphelinin, Müslümanların inandığı İslam dinine ya da peygamberlere yönelik hakaret suçu içeren bir söyleminin bulunmadığı, sadece kişisel görüşlerini ve tarihsel araştırmalara dayanan bilgileri açıkladığı vurgulandı.

Kararda, bu nedenle şüpheliye ait sözlerin dini değerleri aşağılayıcı nitelikte ve kamu barışını bozmaya elverişli olmadığı, bu bağlamda "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunun unsurlarının oluşmadığı bildirildi.

Peygambere söylediği sözlerden hakkında soruşturma açılmıştı! Prof. Dr. Celal Şengör hakkında mahkeme kararı verildi!

"DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Mayıs'ta bir televizyon kanalındaki "Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı" ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine Şengör hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İfadeye çağrılan Şengör, aralarında gazeteci Fatih Altaylı'nın da bulunduğu bir grup arkadaşı ve avukatıyla 6 Eylül'de İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş, ifadesinin ardından ayrılmıştı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CANLI| Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor!
CANLI| Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tahıl görüşmesi!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tahıl görüşmesi!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Almanya'dan gelen gurbetçi, "Açım" diyen vatandaşa 5 TL attı: "Sadakam olsun"
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Almanya'dan gelen gurbetçi, "Açım" diyen vatandaşa 5 TL attı: "Sadakam olsun"
Bakan Nureddin Nebati canlı yayında açıkladı! Kamu bankaları TOGG için harekete geçiyor!
Bakan Nureddin Nebati canlı yayında açıkladı! Kamu bankaları TOGG için harekete geçiyor!
Son Haberler
Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2022 Salı |1.11.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2022 Salı |1.11.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Peygambere söylediği sözlerden hakkında soruşturma açılmıştı! Prof. Dr. Celal Şengör hakkında mahkeme kararı verildi!
Peygambere söylediği sözlerden hakkında soruşturma açılmıştı! Prof. Dr. Celal Şengör hakkında mahkeme kararı verildi!
Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın o sözlerine tepki: "Burcu yalan söylüyor"
Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın o sözlerine tepki: "Burcu yalan söylüyor"
Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!
Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
İstanbullular için uyarı! O ilçe ve mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak!
İstanbullular için uyarı! O ilçe ve mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 1 Kasım 2022 Salı ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Kasım 2022 Salı ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Dikkat çeken ankette büyük sürpriz! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Dikkat çeken ankette büyük sürpriz! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ağır tepki! "Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından biri"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ağır tepki! "Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından biri"
Bakan Soylu duyurdu: 12 Kasım'da telefonunuza mesaj gelecek! Ülke tatbikatına hazır olun
Bakan Soylu duyurdu: 12 Kasım'da telefonunuza mesaj gelecek! Ülke tatbikatına hazır olun
Yorumlananlar
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"