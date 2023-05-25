İslam inancına göre, peygamberler insanlara rehberlik etmiş kutsal şahıslardır ve onlara saygı ve sevgi göstermek önemlidir. Peygamberlere inanmak ve onların öğretilerine uymak, Müslümanlar için temel bir inanç gereğidir. Peki nazar konusunda peygamberimiz neleri öğütlemiştir? Peygamberimizin torunlarına okuduğu nazar duası nedir?

Peygamberlerin yaşamları, İslam inancına göre insanlara örnek olmuş ve onlara aydınlık yol göstermiştir. İnsanlara adalet, merhamet, sabır ve doğruluk gibi erdemleri öğreten peygamberler, İslam toplumunda ahlaki değerlerin yaşanmasını teşvik etmiş ve insanların hayatlarını şekillendirmiştir. Bu çerçevede okudukları dualardan tutunda yaşamlarına kadar her detay bizim için önemlidir.

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Peygamberimizin Torunlarına Okuduğu Dua Var Mı?

İslam geleneğine göre Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunlarına yönelik duaları bulunmaktadır. Bu dualar, onlara Allah'ın korumasını, bereketini ve hidayetini dilemekte ve torunlarına özel bir sevgi ve şefkat ifadesi olarak kabul edilmektedir. Peygamberimizin torunlarına okunan dualar, hem manevi bir bağın ifadesi hem de bir niyazdır. Bu dualar, sevgi, şefkat ve koruma dileğinin yanı sıra torunların ruhsal ve fiziksel sağlığına da olumlu etki yapabilir. Dualar, torunlara huzur ve mutluluk getirebilir, Allah'ın rahmetini ve bereketini onlara yöneltmek suretiyle hayırlı bir gelecek temenni etmeyi ifade eder. Bu çerçevede nazardan peygamber efendimiz koruması için şu duayı ederdi.

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Peygamberimizin Torunlarına Okuduğu Dua

Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.

Bu dua, "Allah'ın kelimeleriyle tam bir sığınma alırım, her şeytanın ve zarar verenin kötülüğünden, her çarpan gözün kötülüğünden" anlamına gelir.

Ayrıca, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kim hoşuna giden bir şey görür de, 'Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh' (Allah'ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez." Bu söz, hoşumuza giden bir şeyin ardından Allah'ın dilemesi dışında hiçbir güç ve kudret olmadığını ifade eder.

Bu dualar torunlarla ve çocuklarınızla aranızda bir bağ ve duygusal destek sağlayabilir. Dualar, onların korunması, sağlığı, mutluluğu ve doğru yolu bulmaları için Allah'a niyazda bulunmaktır. Dualarla çocuklarımıza sevgi, şefkat ve rehberlik sunabilir, onları manevi açıdan güçlendirebiliriz. Dualarla çocuklarımıza Allah'ın rahmetini ve bereketini dileyerek onları desteklemek, onların hayatlarında anlam ve huzur bulmalarına katkı sağlayabilir. Siz de peygamber efendimizin ettiği dua ile çocuklarınızı nazardan koruyabilirsiniz.

Kötü bakışlara ve başa gelebilecek olumsuzluklara karşı nazar duası okunur. Genellikle nazardan çocuklar ve hamileler etkilenmektedir. Özellikle yeni doğan bebeklere nazar değmemesi için okunmalıdır. Nazardan kurtulmak için Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerin yanı sıra nazar duaları da okunabilir. Peygamber Efendimizin torunlarını nazardan korumak için okuduğu dua da vardır.

Nazar duası kötülüklere ve göz değmelerine karşı okunmaktadır. Özellikle çocuklar ve hamileler nazardan en çok etkilenen kişilerdir. Yeni doğan bebeklere nazar değmemesi için sık sık Arapça dua okunmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de nazardan kurtulmak için pek çok ayet ve dualar bulunur.