Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl korkuttu! Şanlıurfa'nın gözde turistik yelerinden olan Balıklıgöl'de su çamurla kaplandı!

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli yağmurlar nedeniyle bölge sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan selde ne yazık ki 13 kişi hayatını kaybederken suya kapılıp kaybolan vatandaşlar için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sele teslim olan Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl suları çamurla kaplandı. İslam dünyası için önemli sayılan Şanlıurfa Balıklıgöl Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı fakat odunların yanmayarak balık haline geldiğine inanılmaktadır. Yaşanan sel felaketi sonrası çamura dönen gölün çevresi polis ekipleri tarafından çevrildi.

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TARİHİ YAPILAR SELE TESLİM OLDU

Şanlıurfa'nın birçok tarihi yapıları sular altında kalırken, çamur nedeniyle suyun rengi sarıya döndü. Balıklıgöl'ün balıkları etrafa saçılarak telef olurken, suların çekildiği kısımlarda ise geriye moloz ve çamur yığınları kaldı. Bölgede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde ise su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldiği belirtildi.