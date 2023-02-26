Peyman Babaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peyman Babaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peyman Babaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peyman Babaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peyman Babaei 14 Şubat 1994 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da پیمان بابایی علی بیک şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peyman Babaei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Peyman Babaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peyman Babaei'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Peyman Babaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peyman Babaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peyman Babaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peyman Babaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tractor U21

1 Temmuz 2014 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2015 yılında Cezalı

5 Aralık 2016 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2018 yılında Machine Sazi

16 Ocak 2019 yılında Sumqayıt

13 Temmuz 2020 yılında Machine Sazi

22 Şubat 2021 yılında Tractor

9 Temmuz 2022 yılında Esteghlal FC

Peyman Babaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peyman Babaei şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.