Peyman Ranjbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peyman Ranjbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peyman Ranjbari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peyman Ranjbari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peyman Ranjbari 21 Ağustos 1992 tarihinde Ardabil şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da پیمان رنجبری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peyman Ranjbari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Peyman Ranjbari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peyman Ranjbari'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peyman Ranjbari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peyman Ranjbari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peyman Ranjbari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peyman Ranjbari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2013 yılında Naft Gachsaran

1 Temmuz 2014 yılında Gostaresh FC

5 Ocak 2015 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2015 yılında Sh. Ardabil

1 Temmuz 2016 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2017 yılında FC Nassaji M.

16 Eylül 2017 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2018 yılında Gol Gohar

28 Şubat 2021 yılında Zob Ahan

29 Ağustos 2021 yılında Paykan FC

7 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Peyman Ranjbari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peyman Ranjbari şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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