Peyzaj Bahçıvanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Peyzaj Bahçıvanı görev tanımı nedir, Peyzaj Bahçıvanı ne iş yapar, Peyzaj Bahçıvanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Peyzaj Bahçıvanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Peyzaj Bahçıvanı Tanımı;

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Peyzaj Bahçıvanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Peyzaj Bahçıvanı Maaşları

Peyzaj Bahçıvanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Peyzaj Bahçıvanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Peyzaj Bahçıvanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.07

Meslek Adı :

Peyzaj Bahçıvanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Peyzaj Bahçıvanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bahçede toprağı ekim ve dikime hazırlama, bitki dikme, çim ekme, ilaçlama ve bahçenin bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Peyzaj Bahçıvanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bitki ve tohum hazırlamak,

b) İlaç ve gübre hazırlamak,

c) Toprağı ekim ve dikime hazırlama işlemlerini yapmak,

d) Ekim ve dikim yapmak,

e) Kesici aletleri bilemek,

f) Motorlu araçların yağlanmasını,temizliğini ve yağ/yakıt kontrolünü yapmak,

g) Çim biçme makinelerinin biçim yüksekliğini ayarlamak,

h) El aletlerinin bakımını yapmak,

i) Ağaş ve güllerde kültürel işleri yapmak,

j) Bitkileri ve çimleri ilaçlama işlemlerini yapmak,

k) Çimleri biçmek,

l) Bitkileri ve çimleri havalandırmak,

m) Periodik budama yapmak,

n) Suni gübreleme yapmak,

o) Hayvan gübresi vermek,

p) Çimleri silindirlemek,

r) Kar temizliği yapmak,

s) Mevsim çiçekleri dikmek,

t) Mevsim sonu temizliği yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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