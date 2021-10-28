Peyzaj Mimarı Maaşı Ne Kadar? 2021 Peyzaj Mimarı Maaşları ve İş İlanları

Peyzaj Mimarı görev tanımı nedir, Peyzaj Mimarı ne iş yapar, Peyzaj Mimarı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Peyzaj Mimarı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Peyzaj Mimarı Tanımı;

Doğa ve çevrenin, insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve yönetimi konularında çalışan nitelikli kişidir.

Peyzaj Mimarı Maaşı Ne Kadar? 2021 Peyzaj Mimarı Maaşları

Peyzaj Mimarı maaşı ortalama aylık 6.750 - TL’dir. En düşük Peyzaj Mimarı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Peyzaj Mimarı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Peyzaj Mimarı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar?

Peyzaj Mimarı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

b) Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb. giderilmesi için gerekli çalışmalar yapmak,

c) Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Peyzaj Mimarı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Peyzaj Mimarları

Peyzaj Mimarı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Peyzaj Mimarı mesleğinin meslek kodu 2162.01 olarak belirlenmiştir



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