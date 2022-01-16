Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri Maaşları

Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5250_TL'dir. En düşük Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.25

Meslek Adı :

Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Park ve bahçe düzenlemesinin yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde peyzaj mimarının gözetiminde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış projelerin keşfi ve çizimini yapmak,

b) Topluma açık yeşil alanlar ve spor tesisleri oluşturulmasında metraj çıkarma ve fiyatlandırma hizmetleri vermek,

c) Peyzaja yönelik inşaat faaliyetleri, süs havuzları ve benzerinin uygulanmasını denetlemek,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan peyzaj çalışmalarının hakediş dosyalarını hazırlamak,

e) Peyzaj uygulamalarında kullanılan her türlü ağaç, çalı, yıllık ve çok yıllık bitkilerin üretimi, günlük bakımı, zararlılarla mücadelesi ve hasat işlemleri ile satış işlemlerini yapmak ya da yapılmasını sağlamak

, f) Arazide yürütülen çalışmalar sırasında işçileri yönlendirmek, uygulamaları takip etmek,

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?