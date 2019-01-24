PFDK, Aksiharspor’un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'un Beşiktaş maçında kadroda fazla yabancı futbolcu bulundurmasından dolayı 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiğini açıkladı. PFDK ayrıca Bursaspor'a 300 bin TL, Beşiktaş'a 190 bin TL, Trabzonspor'a 70 bin TL ve Fenerbahçe'ye de 65 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.01.2019 tarih ve 48 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Trabzonspor'un, 20.01.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor - Medıpol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt H, I, J, K, L, Kuzey Kale Arkası Üst B, C, D, E, Doğu Alt H, I, J, K ,L, Doğu Üst B, C, D, E, F, Güney Kale Arkası Alt I, J, K, L, Güney Kale Arkası Üst Aktifbank B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Özer Bayraktar'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir'in müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor idarecisi İbrahim Haluk Şahin hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Bursaspor Kulübünün, 21.01.2019 tarihinde oynanan Bursaspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 123, 124, 125, 126 ve Tofaş Kuzey 108 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Güney Kale Arkası 126 ve 127 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Güney Kale Arkası 126 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Fenerbahçe'nin, 21.01.2019 tarihinde oynanan Bursaspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 104M ve 105M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Kale Arkası D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) hükmen mağlup sayılmasına,

Aynı müsabakada Akhisarspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Maraton E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 18.01.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A,B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin para cezası ile cezalandırılmasına,

Giresunspor Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 210, 211 ve 212 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Hatayspor Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan Hatayspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig müsabakasında, eşgüdüm toplantısına sadece 1 adet forma seti getirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Ümraniyespor Kulübünün, 20.01.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Altay Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: İHA