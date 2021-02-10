PFDK, Arda Turan'ın cezasını açıkladı!

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaptığı küfürlü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

'Hakaret' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Arda Turan için 2 maç men cezası verildi. Deneyimli futbolcu, bu akşam oynanacak Alanyaspor ve Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçlarında cezasını tamamlayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."