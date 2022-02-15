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  3. PFDK cezaları açıkladı! Bir futbolcuya 5, bir futbolcuya 3 maç men cezası!

PFDK cezaları açıkladı! Bir futbolcuya 5, bir futbolcuya 3 maç men cezası!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmalar sonrasında PFDK, kural ihlalleri neticesinde sevk edilen takım ve futbolculara verilen cezaları açıkladı.

PFDK cezaları açıkladı! Bir futbolcuya 5, bir futbolcuya 3 maç men cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 15 turu karşılaşmalarının ardından kurallara uymayan takım ve futbolculara verilen cezaları açıkladı. Buna göre Atakaş Hatayspor'un oyuncusu Fatih Kurucuk'a 5 maçtan, Yukatel Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'a 3 maçtan men cezası verildi.

EN AĞIR CEZA FATİH KURUCUK'A

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta çift sarı kart görmesi, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve karşılaşmanın hakemine yönelik hakareti gerekçeleriyle kurul, Fatih Kurucuk'a toplam 5 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK cezaları açıkladı! Bir futbolcuya 5, bir futbolcuya 3 maç men cezası!

UĞUR DEMİROK'A 3 MAÇ MEN

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un oyuncusu Lokman Gör de kupada Demir Grup Sivaspor ile oynanan karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edildi.

PFDK cezaları açıkladı! Bir futbolcuya 5, bir futbolcuya 3 maç men cezası!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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