PFDK’dan Kayode ve Sedat Ağçay’a men

- Galatasaray ve Beşiktaş'a tribün blokesi

- Denizlispor Başkanı Ali Çetin 21 gün hak mahrumiyeti aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK'lı oyuncu Olarenwaju Kayode ve MKE Ankaragücü oyuncusu Sedat Ağçay'a 3'er maçtan men ve 13'er bin TL para cezası verdi.

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe müsabakasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezasına çarptırılırken, Galatasaray'a tribün blokesi, Beşiktaş'a ise hem tribün blokesi, hem de 24 bin TL para cezası verildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇETİN'in, 20.10.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, 19.10.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.10.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI SOL TRİBÜN 101, 102, GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 DOĞU TRİBÜN 301, 302, 303, 304, 305, KAPALI SAĞ TRİBÜN 103, 104, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 401, 402, 403, 404 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 19.10.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu MAMADOU DIARRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ALTAY Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU - ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU A1-B1 TRİBÜN MARATON KIRMIZI C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANASPOR A.Ş. teknik sorumlusu ENGİN İPEKOĞLU'nun, 20.10.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GİRESUNSPOR Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 18.10.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Kaynak: DHA