PFDK hangi futbolculara ceza verdi? Ceza alan futbolcular kim?

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT A, B, C, D, E ve DOĞU ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G, H, O blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.02.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT J ve GÜNEY KALE ARKASI ALT J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 17.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. idarecisi CÜNEYT SÖYLEN'in, akreditasyon kartını başkalarının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."

ADEM BÜYÜK KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

30 Ağustos 1987, Hopa , Artvin ' de dünyaya gelen Adem , Futbola Artvin Hopaspor altyapısında başlayan Adem Büyük buradan Arhavispor altyapısına ve oradan da Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-05 sezonunda Beşiktaş A2 forması giymeye başladı. 28 maçta attığı 26 golle PAF liginin gol kralı oldu. Bu başarıya sahip ilk ve tek Beşiktaş futbolcusudur. Sezonun sonlarında Beşiktaş ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Ancak profesyonel formayı giyme şansı yakalayamadı.

2005-06 sezonunda tecrübe kazanması için 3. Lig takımlarından Zeytinburnuspor'a kiralandı. 11 maçta 2 golle oynayan Büyük, sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Lig A takımlarından Akçaabat Sebatspor tarafından kiralandı. 11 maçta 1 gol atan Büyük, sonraki sezon Sebatspor tarafından bir sene daha kiralandı. 23 maçta 7 gol attı. Kariyerinde ilk kez Türkiye Kupası'nda forma şansı buldu ancak ikinci kademede Bursaspor'a elendiler. Sezon sonunda ise takım küme düşmekten kurtulamadı.

2007-08 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşmesini 2009'a kadar uzatan Büyük, bu sefer başka bir 1. Lig ekibi olan Altay Spor Kulübü'ne bir senelik kiralandı. Feyyaz Uçar yönetimindeki takımda 27 maçta 16 gollük başarılı bir performans gösterdi ve gol krallığında 3. oldu. 19 Nisan 2008'de İstanbulspor'u deplasmanda 5-0 yendikleri maçta 4 gol kaydetti. Büyük, Altay'daki performansı ile yeniden millî takımlar seviyesinde forma şansı buldu.

27 Ağustos 2008'de Beşiktaş'ın Uğur İnceman transferinde 1 milyon euro ve Mustafa Aşan ile birlikte Manisaspor'a verildi. Manisaspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Büyük, 15 maçta takımının formasını giydi ve 2 gol atarak takımının lig şampiyonu olup yeniden Süper Lig'e çıkmasına yardım etti. Süper Lig öncesi takım kampında yer alan Büyük, Süper Lig'de forma şansı bulamadı ve transferin son gününde Boluspor'a kiralandı. Yeniden 1. lige dönen Büyük, 27 maçta 11 gol attı. Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a 4-2 yenilip elendikleri maçta ise takımının 2 golünü de attı ancak mağlubiyete engel olamadı.

2010-11 sezonunda Manisaspor'a geri dönen Büyük yine forma şansı yakalayamadı ve Manisaspor A2 takımıyla çalışmalara devam etti. Burada 4 maçta 2 gol kaydeden Büyük, Ekim ayının sonlarında bir sakatlık geçirip sahalardan bir süre uzakta kaldı. Sezonun ikinci yarısı 1. ligde mücadele eden Mersin İdman Yurdu'na kiralandı. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren güney ekibinde 14 maçta 10 gol atarak 29 yıl aradan sonra takımın Spor Toto Süper Lig'e yükselmesindeki en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Mersin'deki başarılı performansından sonra Manisaspor'da tutulmasına rağmen yine kadroda düşünülmedi. 2 Ekim 2010'da Samsunspor karşısında 74. dakikada Yiğit Gökoğlan'ın yerine girerek ilk kez Süper Lig'de forma giymiş oldu. Ancak bu dışında devre arasında kadar forma şansı bulamadı.

2011-12 sezonunun ara transfer döneminden bonservisiyle beraber 1. Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. Burada oynadığı ilk resmî karşılaşma olan ve 11 Ocak 2012 tarihinde MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasından Hat trick yaparak takımının tur atlamasında önemlı rol oynadı. Kasımpaşa, normal sezonu 4. olarak bitirirken Büyük, yarım devrede 6 gol atarak takımın en önemli oyuncularından oldu. Süper Lig'e çıkma play-off'ları ilk turunda Konyaspor karşısında, ilk maçta 1, ikinci maçta ise 3 gol atarak takımının finallere kalmasında en büyük rolü oynadı. Finalde, rakipleri Adanaspor'u 3-2 yenip Süper Lig'e çıkarlarken, Adem Büyük bir gol de finalde kaydetmişti. Böylece, kariyerinde üçüncü kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki ilk sezonunda yeni transfer Kalu Uche'nin arkasında kalarak, oyuna genellikle daha sonradan dahil oldu. 21 Ekim 2012'de Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldıkları lig maçında kariyerinin ilk Süper Lig golünü attı. Attığı gol ile takımına beraberliği getiren futbolcu, aynısını 2-2 biten Eskişehirspor maçında da yapmış ve sezonu 26 maçta 2 gol ile kapamıştı. Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden futbolcu, 5. turda Trabzonspor'a penaltılarla elenirken kendi penaltısını gole çevirmişti. 2013-14 sezonu başında da genellikle yedek kulübesinde bekleyen futbolcu, Kasım ayından itibaren Kasımpaşa ilk 11'inin en önemli futbolcularından biri haline geldi ve ilk yarıyı 5 golle kapatarak iyi bir performans gösterdi.

Kasım 2004'te Almanya ile oynanacak hazırlık maçları için Metin Tekin tarafından U-18 kadrosuna çağrıldı. 23 Kasım 2004'te ilk maçına çıkan Büyük, Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetinde Arda Turan ile beraber gol attı. Ocak 2005'te ise Belçika hazırlık maçlarının ilkinde de bir gol kaydetti. Şubat 2005'te ise Meridyen Kupası kadrosunda yer aldı. Turnuvanın 3 maçında forma giyen Büyük, şampiyonluk gördü.

Adem Büyük, Kasım 2007'de İsveç ile oynanan U-21 hazırlık maçına çağrıldı ve ilk kez Türkiye Ümit Millî Futbol Takımı forması giydi. Bir Avrupa şampiyonası eleme maçında da oynayan Büyük, Mayıs 2008'de düzenlenen Toulon Turnuvası kadrosunda yer aldı. Ümit Davala tarafından kadroya çağrılan Büyük, 2 maçta forma giyerek Avrupa dışı takımlarla karşılıklı oynama fırsatı buldu. Haziran 2011'de ise Türkiye A2 Millî Futbol Takımı'nın oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna dahil edildi ve 2 maçta 1 gol kaydetti.

Kasım 2013'te Fatih Terim ile yenilenmeye giden Türkiye Millî Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna çağrıldı. 15 Kasım 2013'te oynanan Kuzey İrlanda maçında sahaya ilk 11'de çıkarak millî formayı ilk kez giydi. Belarus maçında da ilk 11'de sahadaydı.

ADİS JAHOVİC KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Adis Jahović (d. 18 Mart 1987,Üsküp) Makedon forvet futbolcu Süper Lig takımlarından Konyaspor'da oynamaktadır

KARİYERİ

Futbola Bosna-Hersek'in FK Velež Mostar kulübünde başlayan Jahovic 2010 yılında profesyonel oldu.2010-2011 sezonunda Sarajevo ile yalnızca Kup Bosne i Hercegovine'nda 1 maça çıkıp 1 gol attı futbol kariyerini İsviçre'de FC Wil ve FC Zürih kulüplerinde geçiren Jahovic. 2013 te FK Vorskla takımına transfer oldu. 2013-2014 sezonunda ise Ukrayna Premier Lig ve Kubok Ukraniy dahil toplam 19 maça çıkıp 6 gol attı. 2014-2015 sezonunda Hırvatistan'ın Rijeka kulübüne transfer oldu 2014-2015 sezonu devre arasında ise Rusya Premier Lig ekiplerinden FK Krylya Sovetov kulübüne transfer oldu burada toplam 2014-15 sezonu hem de 2015-16 sezonu dahil toplam 40 maçta 16 gol attı.

GÖZTEPE

2016-17 sezonunda Süper Lig takımlarından Göztepe'ye transfer oldu. Transfer ayının son günü 1,5 Milyon EURO karşılığında Konyaspor'a transfer oldu. Göztepe tarihinin en fazla kazanç getiren transferi[kaynak belirtilmeli] ve en fazla gol atan yabancı oyuncusudur. Göztepe kariyeri boyunca toplam 52 maça çıkmış ve 35 gol atmıştır.

KONYASPOR

29 Ocak 2018 tarihinde Konyaspor'a transfer olmuştur.