Pfizer &BioNTech aşısı olanlara müjde! Delta varyantına karşı ölümleri yüzde 90 oranında önlüyor

Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürerken orta çıkan varyantlarla birlikte aşıların etkinlikleri ölçülmeye devam ediyor. Bu kapsamda Daily Mail'de yer alan habere göre İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, aşıların ölüme karşı etkinliğini belirlemek için ülkenin ulusal aşı gözetim platformundan veriler topladı.

5,4 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Birleşik Krallık'ta Kovid-19'un en baskın durumdaki varyantı olan Delta'ya karşı aşıların etkinliği ölçüldü. New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmada1 Nisan ile 27 Eylül arasında İskoçya'da 5,4 milyon kişiden gelen veriler analiz edildi. Söz konusu süre zarfında 115 bin kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkarken 201 kişi hayatını kaybetti.

ETKİNLİĞİ BELLİ OLDU

Söz konusu araştırmaya göre Pfizer &BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ölümleri önlemede yüzde 90 oranında etkili olduğu sonucuna varıldı.

ASTAZENECA VE MODERNA

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştiren aşının ise virüs kaynaklı ölümleri önlemede yüzde 91 oranında etkili olduğu belirlendi. Öte yandan İskoçya'da Moderna aşısı ile çift aşılananlarda ölüm kaydedilmedi.

Söz konusu çalışma Türkiye'de de uygulanan aşının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'DE AŞILAMADA SON DURUM

20 Ekim 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 620 bin 510'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 194 bin 818 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.