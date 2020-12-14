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Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşısından kazanacağı para dudak uçuklattı!

Pfizer ile Alman BioNTech ve ABD’li Moderna’nın koronavirüs aşılarının satışlarından 2021 yılında toplam 32 milyar dolar kazanacağı öğrenildi. 3 şirketin aşılardan kazanacakları milyar dolarlar sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşısından kazanacağı para dudak uçuklattı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken dağıtımlarına başlanan ABD'li ilaç devi ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile işbirliği yapan Pfizer ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşılarının kazandıracağı para dudak uçuklattı.

Wall Street Borsa analistlerine göre, Pfizer/ BioNTech ve Moderna 2021 yılında koronavirüs aşılarının satışından toplam 32 milyar dolar elde edecek.

PFIZER 19 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDECEK

ABD'nin New York şehrinde bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre, Pfizer şirketinin 2021'de korona virüs aşısından 19 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Pfizer’in 2020'de aşılardan elde ettiği kazancın 975 milyon dolar olduğunu açıklarken, 2022 - 2023 yıllarında korona virüs aşısında 9.3 milyar dolar daha kazanacağını bildirdi. Pfizer, kazancını işbirliği yaptığı Alman BioNTech şirketi ile paylaşacak. Geçen Cuma günü Meksika, Pfizer’in korona virüsün aşısı acil durumlarda kullanmasını onaylamıştı. Meksika, Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada ve Suudi Arabistan'ın ardından 5. ülke oldu.

Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşısından kazanacağı para dudak uçuklattı!

ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs tarafından yayınlanan bilgilere göre, ABD’li biyoteknoloji şirketi olan Moderna’nın, geliştirdiği korona virüs aşısından 13.2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Moderna yatırımcılarının 2021 ve 2022 yıllarında ise aşı satışından, 10 ila 15 milyar dolar kazanmasının beklendiğini aktardı.

Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşısından kazanacağı para dudak uçuklattı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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