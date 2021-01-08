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  3. Pfizer da mı yalandı? Aşı olan doktor Gregory Michael, iki hafta sonra öldü!

Pfizer da mı yalandı? Aşı olan doktor Gregory Michael, iki hafta sonra öldü!

ABDli doktor Gregory Michael, Pfizer ve BioNTecsh ortaklığında, koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı yaptırdıktan 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Eşi tarafından yapılan açıklamada, vücudunda lekeler çıktığı ve kan değerlerinin çok düşük seviyede olduğu belirtilen Michael, yoğun bakıma alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pfizer da mı yalandı? Aşı olan doktor Gregory Michael, iki hafta sonra öldü!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Küresel çapta pozitif vaka sayıları 88 milyonu aşarken uzmanlar da hastalığı durdurmaya yönelik öare arayışlarına ara vermiyor. Bilim insanlarının, salgının önüne geçebilmenin tek yolunun aşının bulunması olduğunu söylemesi üzerine birçok ülkede aşı çalışmaları başlatılırken bunların arasında en umut verici olan şüphesiz ki Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilendi.

Kesinliğe kavuşturmak amacıyla deneyler devam ederken salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'den kötü haber geldi. 24 saatte 4 binden fazla kayıp veren ve hastalık nedeniyle günlük ölü sayıları yüksek seyreden ülkede insanların aşılanmasına da devam ediliyor. .

ÖNCE LEKELER GÖRÜLDÜ ARDINDAN KAN DEĞERLERİ DÜŞTÜ

ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, koronavirüs aşısı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetti.

Pfizer da mı yalandı? Aşı olan doktor Gregory Michael, iki hafta sonra öldü!

Florida’da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael’in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Neckelmann, eşinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Pfizer da mı yalandı? Aşı olan doktor Gregory Michael, iki hafta sonra öldü!

"ÖLÜM NEDENİ İSE ARAŞTIRILIYOR"

Neckelmann, eşinin ölümünün korona virüs aşısıyla ilişkili olduğunu iddia ederek “Bence ölümü yüzde 100 aşı ile bağlantılı. Sağlığı çok iyiydi. Sigara içmiyordu. Sürekli spor yapıyordu. Kanolarımız vardı. Onları kullanırdı. Derin deniz balıkçısıydı. Ani ölümünün aşılama dışında başka hiçbir açıklaması yok” dedi.

Miami Tıbbi denetim operasyonlar Müdürü Darren Caprara, Gregory Michael’ın ölümüyle ilgili COVID-19 aşısının nasıl bir rol oynayabileceğinin araştırdığını söyledi. Michael’ın ölüm nedeni ise araştırılıyor.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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