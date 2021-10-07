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  3. Pfizer harekete geçti! Aşının 5-11 yaş grubunda kullanımı için izin istedi!

Pfizer harekete geçti! Aşının 5-11 yaş grubunda kullanımı için izin istedi!

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri COVID-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanılabilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulundu.

Pfizer harekete geçti! Aşının 5-11 yaş grubunda kullanımı için izin istedi!

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman şirket BioNTech ile birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanılması için acil kullanım izni başvurusunda bulundu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yapıla başvuru duyurusu ile birlikte konu hakkında Beyaz Saray'dan açıklama geldi. 

Pfizer harekete geçti! Aşının 5-11 yaş grubunda kullanımı için izin istedi!

AY SONUNDA İNCELENECEK

Beyaz Saray Covid ile Müdahale Koordinatörü Jeff Zients, FDA’nın ay sonunda 5 ila 11 yaş arası çocuklar için acil kullanım izni başvurusunu inceleneceğini belirtti.

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