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  3. Pfizer koronovirüs için geliştirdiği oral antiviral ilacı insanlarda denemeye başladığını açıkladı!

Pfizer koronovirüs için geliştirdiği oral antiviral ilacı insanlarda denemeye başladığını açıkladı!

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs için geliştirdiği ilacı insanlı aşama denemelerine başlandığı duyurdu.

Pfizer koronovirüs için geliştirdiği oral antiviral ilacı insanlarda denemeye başladığını açıkladı!

Korona virüsüne karşı ilk onaylı aşıyı geliştiren Pfizer, hastalığa karşı şimdi de ağız yoluyla kullanılabilecek antiviral bir ilaç geliştirmekte olduklarını ve insanlı erken aşama denemelerinin ABD'de başladığını açıkladı. 

Hap formundaki ilaç, hastalığın belirtileri ilk olarak ortaya çıktığında kullanılıyor. Pfizer’ın denemeleri başarılı olduğu takdirde, ilacın hastaların durumu ağırlaşmadan önce virüsün vücutta yayılmasını engellemesi hedefleniyor.

İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLECEK

İlk oral aşı adayının insanlar üzerinde klinik deneylerine geçilecek. PF-07321332 adı verilen oral ilacın, CD4 hücresi içinde kopyalanmış virüslerin hücre dışına çıkışını, yani yeni virüslerin oluşumunu engelleyen proteaz inhibitörü sınıfından olduğu belirtildi. Proteaz inhibitör ilaçların ayrıca HIV ve Hepatit C tedavilerinde virüsün yayılımını durdurmada da başarılı olduğu biliniyor. 

Oral ilacın virüse karşı güçlü antiviral aktivite gösterdiği şirket tarafından bildirildi. İlacın hastalığın ilerlemesini önleyeceğini ve koronavirüse yakalanan hastaların hastaneye gitmeden tedavi olma imkanı sağlayabileceğini araştırmacılar belirtti. 

Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten, "Kovid-19 salgınıyla mücadele için hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerekli. SARS-CoV-2'nin mutasyona uğradığı ve Kovid-19'un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, hem şimdi hem de sonrası için tedavi seçeneklerine erişimin kritik olacağı görülüyor" dedi.

6 NİSAN'DA İLAÇ HAKKINDA DAHA FAZLA AYRINTI GELECEK

Ayrıca şu anda Kovid-19 ile hastaneye kaldırılan hastalarda faz Ib klinik denemesi aşamasında olan  PF-07304814 adlı ilaç üzerinde de çalışıyor. Bu ilaç doğrudan damar yoluyla uygulanabilecek.

 

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