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  3. Pfizer sigara bırakma ilacını toplatıyor: Kanser riski var!

Pfizer sigara bırakma ilacını toplatıyor: Kanser riski var!

BioNTech ile geliştirdiği corona virüsü aşısıyla adını duyuran ilaç firması Pfizer, bir süredir satışta olan "sigara bırakma ilacı" Chantix'i toplama kararı aldı.

Pfizer sigara bırakma ilacını toplatıyor: Kanser riski var!

ABD’li ilaç ve biyoteknoloji firması Pfizer, “insanda kanser riskini artırma potansiyeli olan” Chantix isimli sigara bırakma ilacını toplama kararı aldı.

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Şirket, hapların içeriğinde kansere sebep olan nitrosamin maddesinin yüksek oranda bulunduğunu duyurdu ve bütün Chantix paketlerini toplamaya başladı. Pfizer, bu ilacın hastalara hemen bir zararı olmayacağını öne sürerken uzun vadede kullanımlarda yavaş yavaş kansere neden olduğunu belirtti.

Pfizer sigara bırakma ilacını toplatıyor: Kanser riski var!

UZUN SÜRELİ KULLANIMDA RİSK ARTIYOR

0.5 miligram ve 1 miligramlık tabletleri çağıran Pfizer’ın ilacı ile ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), “Uzun süreli kullanımı insanlarda kanser riskini artırabilir. Fakat bu ilacı alanlarda hemen bir risk yok” açıklamasını yaptı.

FDA, hastaların doktorlarıyla görüşmelerini ve bu ilaç yerine başka bir ilaca yönelmelerini istedi.

Pfizer sigara bırakma ilacını toplatıyor: Kanser riski var!

Pfizer Haziran ayında bu ilacın dağıtımını durdurmuş ve daha sonra ilaçların bir kısmını toplamıştı. Pfizer o dönemde test sonuçlarını beklediklerini duyurmuştu.

2006 yılında FDA tarafından onaylanan ilaç 18 ve yaşın üzerindeki yetişkinlere reçeteyle satılıyor. Sigara bırakmak isteyenler bu ilacı 12 ile 24 hafta kullanıyordu.

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