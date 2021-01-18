Pfizer ve BioNTech ortak aşısı için 'Dağıtımı durdurun' tavsiyesi!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında aşı çalışmaları hızla devam ederken Uğur Şahin ve Özlem Türeci başkanlığında geliştirilen, onaylı ilk aşı Moderna, dünya genelinde enjekte edildiği 24 kişinin hayatını kaybetmesi üzeirne bir takım endişelere sebebiyet verdi. Bunun üzerine, Amerikan basınının haberine göre, Kaliforniyasağlık yetkilileri, alerjik reaksiyonlara yol açtığı gerekçesiyle Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiğini duyurdu.

ALERJİ İHTİMALİ YÜZ BİNDE BİR

Kaliforniya eyaletinde Moderna koronavirüs aşısının uygulandığı bir klinikte, 10 kişinin alerjik reaksiyon göstermesi üzerine eyalet sağlık yetkilileri, aşının dağıtımının durulmasını tavsiye etti. Sağlık görevlileri, durumu araştırdıklarını belirtirken, uzmanlar, aşıya karşı gelişen alerjik durumun 100 binde bir olduğunu açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri'nin(ABD) Bolton eyaletinde geçtiğimiz Aralık ayında kabuklu deniz ürünleri alerjisi bulunan bir doktor, ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Kovid-19 aşısını olduktan hemen sonra bünyesinin tepki vermesi üzerine acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Boston Tıp Merkezi'nde onkolog olarak görev yapan Dr. Hossein Sadrzadeh, aşı vurulduktan hemen sonra baş dönmesi ve ciddi kalp çarpıntısı yaşamıştı. Kabuklu deniz ürünleri alerjisi bulunan doktor, hastanede hemen kontrol altına alınmıştı. Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin 20 Aralık'ta onayladığı ikinci aşı Moderna'nın koronavirüs aşısının ülkede dağıtımına başlandı. 5,9 milyon aşı dozu kutuları kargoyla gönderilmişti.