Pfizer'den endişelendiren açıklama: 3. doz veya her yıl yeniden aşı olmak gerekebilir!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin ve Özlem Türeci birlikteliğiyle buldukları aşı ile tüm dünyaya umut olan Pfizer şirketinden bu kez de küresel çapta endişeye neden olacak bir açıklama geldi. Firmadan yapılan açıklamada, aşıda 3. dozun gerekli olabileceği ve hatta her yıl yeniden aşamaya ihtiyaç duyulabileceği belirtildi.

3. DOZA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

En geç 12 ay içinde 3. dozun vurulması gerektiğini belirten firma, virüste mutasyonun devamı veya yeni virüs çeşitlerinin görülmesi halinde 3. doz aşıya ihtiyaç duyulabileceğini vurguladı.

Virüsün geçirdiği mutasyonlarla birlikte yeni varynatların ortaya çıkması, aşının koruyuculuğu hakkında soruları akla getirirken ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüs aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı.

HER YIL YENİDEN AŞI

TRT'nin haberine göre, ABD basınına açıklamalarda bulunan Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan muhtemel senaryolara göre, 6 - 12 ay arasında 3. doz aşıya ihtiyaç duyulabileceğini aktardı. Mutasyon sonucu yeni virüs çeşitlerinin görülmesi ihtimaline de değinen Bourla, bu durumda her yıl yeniden aşı olunması gerekebileceğini belirtti.

3. DOZ TEST AŞAMASINDA

Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu aktarılırken Pfizer ve BioNTech ortaklığında yapılan açıklamada, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için koronavirüs aşısının üçüncü dozunun test edildiği ifade edilmişti.