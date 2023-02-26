Phathutshedzo Nange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phathutshedzo Nange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Phathutshedzo Nange kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Phathutshedzo Nange ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Phathutshedzo Nange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phathutshedzo Nange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Phathutshedzo Nange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phathutshedzo Nange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phathutshedzo Nange adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phathutshedzo Nange Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phathutshedzo Nange 11 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phathutshedzo Nange Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Phathutshedzo Nange, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Phathutshedzo Nange'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Phathutshedzo Nange Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phathutshedzo Nange isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Phathutshedzo Nange Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phathutshedzo Nange futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Black Leopards

1 Temmuz 2019 yılında Bidvest Wits FC

6 Kasım 2020 yılında Stellenbosch FC

1 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

Phathutshedzo Nange kimdir

Phathutshedzo Nange Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phathutshedzo Nange şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Phathutshedzo Nange nereli

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