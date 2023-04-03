Phelipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phelipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phelipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phelipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phelipe 8 Şubat 1999 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Phelipe Megiolaro Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phelipe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Phelipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Phelipe'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Phelipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phelipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Phelipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phelipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Grêmio

19 Ağustos 2020 yılında Dallas

31 Aralık 2021 yılında Grêmio

15 Şubat 2023 yılında Vissel Kobe

Phelipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phelipe şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Phelipe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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