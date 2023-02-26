Philani Cele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philani Cele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philani Cele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philani Cele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philani Cele 11 Kasım 1986 tarihinde Vryheid, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philani Cele Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philani Cele, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Philani Cele'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philani Cele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philani Cele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philani Cele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philani Cele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında AmaZulu FC

27 Ağustos 2014 yılında Royal Eagles

23 Temmuz 2022 yılında Royal AM

Philani Cele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philani Cele şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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