Philani Kumalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philani Kumalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philani Kumalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philani Kumalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philani Kumalo 3 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philani Kumalo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına - tarihinde katılmıştır. Philani Kumalo'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philani Kumalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philani Kumalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Philani Kumalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philani Kumalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philani Kumalo şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.