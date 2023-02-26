Philani Zulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philani Zulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philani Zulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philani Zulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philani Zulu 16 Eylül 1992 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Philani Wisdom Zulu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philani Zulu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philani Zulu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Philani Zulu'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philani Zulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philani Zulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philani Zulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philani Zulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Maritzburg Utd.

3 Temmuz 2017 yılında Kaizer Chiefs

5 Ağustos 2021 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Aralık 2022 yılında Sekhukhune

Philani Zulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philani Zulu şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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