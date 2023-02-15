Philip Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Andersson 12 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Andersson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philip Andersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Philip Andersson'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Philip Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Philip Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Landskrona

1 Ocak 2011 yılında Kristianstad

30 Kasım 2011 yılında Landskrona

Philip Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Andersson şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Philip Andersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Teckomatorp SK, Landskrona BoIS

İsveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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