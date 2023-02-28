Philip Azango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Azango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Azango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Azango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Azango 21 Mayıs 1997 tarihinde Jos Plateau şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Philip Azango Elayo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Azango Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Philip Azango, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Philip Azango'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philip Azango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Azango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Azango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Azango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nasarawa United

31 Aralık 2016 yılında GBS Academy

1 Ocak 2017 yılında Plateau United

31 Ağustos 2017 yılında GBS Academy

11 Eylül 2017 yılında AS Trencin

31 Ağustos 2018 yılında KAA Gent

18 Temmuz 2020 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2023 yılında Spartak Trnava

Philip Azango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Azango şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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