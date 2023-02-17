Philip Banda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Banda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Banda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Banda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Banda 16 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Philip Banda Hjøllund Sørensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Banda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Philip Banda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Philip Banda'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philip Banda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Banda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Philip Banda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Banda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19

31 Ocak 2023 yılında Naestved BK

Philip Banda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Banda şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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