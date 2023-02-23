Philip Ejike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Ejike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Ejike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Ejike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Ejike 18 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Ejike Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philip Ejike, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 10 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Philip Ejike'nin Montana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philip Ejike Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Ejike isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Ejike Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Ejike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Kasım 2022 yılında Montana

Philip Ejike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Ejike şuan Montana takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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