Philip Ekman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Ekman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Ekman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Ekman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Ekman 24 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Ekman Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philip Ekman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Philip Ekman'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philip Ekman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Philip Ekman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Philip Ekman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Ekman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Gefle IF Jugend

1 Ocak 2020 yılında Gefle IF U17

1 Ocak 2021 yılında Gefle U19

8 Ocak 2023 yılında Gefle

Philip Ekman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Ekman şuan Gefle IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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