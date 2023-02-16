Philip Fahrner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Fahrner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Fahrner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Fahrner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Fahrner 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Fahrner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Philip Fahrner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Philip Fahrner'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Philip Fahrner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Fahrner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Fahrner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Fahrner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Philip Fahrner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Fahrner şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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