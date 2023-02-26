Philip Flamini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Flamini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Flamini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Flamini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Flamini 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Flamini Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Philip Flamini'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philip Flamini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Flamini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Flamini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Flamini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Flamini şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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