Philip İpole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip İpole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip İpole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip İpole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip İpole 6 Haziran 2001 tarihinde Otukpo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Philip Orite Ipole şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip İpole Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Philip İpole, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Philip İpole'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philip İpole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip İpole isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip İpole Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip İpole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2019 yılında FK Sochi II

9 Mart 2021 yılında Zhetysu

30 Haziran 2021 yılında FK Sochi II

1 Temmuz 2021 yılında Sochi

16 Temmuz 2021 yılında Dolgoprudnyi

30 Haziran 2022 yılında Sochi

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2023 yılında Sochi

Philip İpole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip İpole şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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