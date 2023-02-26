Philip Nii Sackey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Nii Sackey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Nii Sackey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Nii Sackey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Nii Sackey 18 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Nii Sackey Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Philip Nii Sackey'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philip Nii Sackey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Nii Sackey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Philip Nii Sackey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Nii Sackey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Nii Sackey şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.