Philip Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Ofori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Ofori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Ofori 26 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Ofori Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Philip Ofori'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philip Ofori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Ofori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Ofori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Ofori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Ofori şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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