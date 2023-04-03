Philip Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Osei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Osei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Osei 13 Mart 2000 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Osei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JJ SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Philip Osei'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Philip Osei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Osei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Osei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Osei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2020 yılında Alcobendas

1 Temmuz 2020 yılında R. Majadahonda

1 Eylül 2022 yılında Recre Granada

Philip Osei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Osei şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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