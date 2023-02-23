Philip Otele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Otele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Otele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Otele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Otele 15 Nisan 1999 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Philip Porwei Otele şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Otele Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Philip Otele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Philip Otele'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philip Otele Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/phil.otele/

Philip Otele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Otele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Philip Otele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Otele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Wolviston FC

2 Mayıs 2019 yılında Kauno Zalgiris

12 Ocak 2022 yılında UTA Arad

Philip Otele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Otele şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Teesside University, Wolviston FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.