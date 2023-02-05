Philipe Sampaio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipe Sampaio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipe Sampaio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipe Sampaio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipe Sampaio 11 Kasım 1994 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Philipe Sampaio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipe Sampaio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Philipe Sampaio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Philipe Sampaio'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Philipe Sampaio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/philipesampaio94/

Philipe Sampaio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Philipe Sampaio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Philipe Sampaio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipe Sampaio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2012 yılında Santos FC U20

1 Ocak 2014 yılında Paulista FC

30 Haziran 2014 yılında Santos B

30 Temmuz 2014 yılında Boavista

2 Temmuz 2017 yılında Akhmat Grozny

27 Ağu 2018 yılında Feirense

2 Temmuz 2019 yılında Tondela

1 Temmuz 2020 yılında Guingamp

17 Mart 2022 yılında Botafogo

Philipe Sampaio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipe Sampaio şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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