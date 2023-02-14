Philipp Altmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Altmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Philipp Altmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philipp Altmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Philipp Altmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Altmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Philipp Altmann

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Altmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Altmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Altmann 15 Şubat 1996 tarihinde Singen şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Altmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philipp Altmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Philipp Altmann'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Philipp Altmannboyu ve yaşı kaç

Philipp Altmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Philipp Altmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Philipp Altmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Altmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Rielasingen

1 Temmuz 2014 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2015 yılında Rielasingen

1 Temmuz 2016 yılında FV Ravensburg

20 Ocak 2023 yılında FC Wil 1900

Philipp Altmann kimdir

Philipp Altmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Altmann şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Philipp Altmann nereli

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