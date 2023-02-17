Philipp Birglehner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Birglehner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Birglehner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Birglehner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Birglehner 23 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Birglehner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Philipp Birglehner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Philipp Birglehner'nin SV Ried ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philipp Birglehner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Birglehner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Birglehner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Birglehner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AKA SV Ried U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA SV Ried U18

1 Temmuz 2016 yılında Vöcklamarkt

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried II

1 Temmuz 2022 yılında SV Ried

Philipp Birglehner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Birglehner şuan SV Ried takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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