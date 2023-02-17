Philipp Gassner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Gassner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Gassner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Gassner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Gassner 30 Ağu 2003 tarihinde Feldkirch şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lihtenştayn,Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Gassner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philipp Gassner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Philipp Gassner'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Philipp Gassner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Gassner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Gassner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Gassner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

Philipp Gassner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Gassner şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Philipp Gassner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Frastanz (09/2010-), AKA Vorarlberg

Lihtenştayn takımında 19 numaralı formasıyla 14 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Lihtenştayn U21 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Lihtenştayn U17 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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