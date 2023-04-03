Philipp Kirsamer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Kirsamer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Kirsamer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Kirsamer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Kirsamer 25 Mayıs 2003 tarihinde Ulm şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Kirsamer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DFP consultation for sportsmen yapmaktadır. Philipp Kirsamer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Philipp Kirsamer'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Philipp Kirsamer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/phil.kirsamer/

Philipp Kirsamer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Kirsamer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Philipp Kirsamer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Kirsamer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Heidenheim Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Heidenheim U16

1 Temmuz 2019 yılında Heidenheim U17

1 Temmuz 2020 yılında Heidenheim U19

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Philipp Kirsamer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Kirsamer şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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