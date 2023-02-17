Philipp Klein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Klein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Klein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Klein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Klein 28 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Klein Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Philipp Klein, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Philipp Klein'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philipp Klein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Klein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Klein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Klein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Philipp Klein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Klein şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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